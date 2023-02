Niebezpiecznie silne porywy wiatru. W części kraju obowiązują alarmy najwyższego stopnia

Alerty IMGW trzeciego stopnia - silny wiatr

Alerty IMGW drugiego stopnia - silny wiatr

Alerty IMGW drugiego stopnia - roztopy

Prognozuje się tam wzrost temperatury powietrza powodujący odwilż i topnienie pokrywy śnieżnej. Temperatura minimalna wyniesie od 1-2 do 3-4 stopni Celsjusza, a maksymalnie termometry pokażą 3-6 st. C. Suma opadów deszczu w ciągu 24 godzin osiągnie od 10 do 15-20 litrów na metr kwadratowy. Wiatr powieje ze średnią prędkością od 25 do 35 kilometrów na godzinę, w porywach do 70 km/h, z kierunków południowo-zachodniego i zachodniego.

Alerty IMGW pierwszego stopnia - silny wiatr

Alerty IMGW pierwszego stopnia - roztopy

W tych miejscach przewidywane jest topnienie pokrywy śnieżnej, zalegającej w górach na poziomie od 500 do 1000 metrów nad poziomem morza. W piątek oraz z piątku na sobotę temperatura minimalna wyniesie od 3 do 7 st. C, a maksymalnie na termometrach będzie od 2 do 4 st. C. W ciągu doby suma opadów deszczu sięgnie 5-10 l/mkw. Wiatr w dzień będzie wiać ze średnią prędkością od 20 do 35 km/h, w porywach do 65 km/h, a w nocy - od 30 do 40 km/h, w porywach do 85 km/h, z południowego zachodu i zachodu.