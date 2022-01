Alerty IMGW w nowych miejscach. Uważajmy na intensywne opady śniegu, zawieje i oblodzenia

Alerty IMGW drugiego i pierwszego stopnia: zawieje i zamiecie śnieżne

Prognozowane są zawieje i zamiecie śnieżne spowodowane opadami śniegu, okresami o natężeniu umiarkowanym oraz wiatrem wiejącym ze średnią prędkością od 20 do 35 kilometrów na godzinę, w porywach do 75 km/h, z północnego zachodu.

Wydane zostały także ostrzeżenia pierwszego stopnia przed zawiejami i zamieciami śnieżnymi. Obowiązują w pozostałej części województw warmińsko-mazurskiego i podlaskiego. Prognozowane są zawieje i lokalne zamiecie śnieżne spowodowane opadami śniegu oraz wiatrem o średniej prędkości od 15 km/h do 30-45 km/h, w porywach do 65 km/h, z kierunków zachodnich.

Alerty IMGW pierwszego stopnia: intensywne opady śniegu

Prognozowane są opady śniegu powodujące miejscami przyrost pokrywy śnieżnej o 10 do 15 centymetrów. Na Warmii i Mazurach alerty będą ważne do godz. 18 w piątek, zaś w pozostałych regionach - od godz. 20 w piątek do godz. 8 w sobotę.