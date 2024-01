IMGW ostrzega. Śnieżyce w czterech województwach, ulewy w części kraju

IMGW wydał alerty meteorologiczne. We wschodniej Polsce obowiązuje ostrzeżenie przed intensywnymi opadami śniegu - może spaść go nawet do 15 centymetrów. Na południowym zachodzie kraju zagrożenie stanowić będą natomiast ulewy i roztopy.

Alerty IMGW - intensywne opady śniegu

Prognozowane są opady powodujące miejscami przyrost pokrywy śnieżnej o 10-15 centymetrów. Ostrzeżenia na Warmii i Mazurach , Podlasiu oraz w północnej części Mazowsza będą ważne do godziny 10 we wtorek, natomiast w pozostałych miejscach stracą ważność o godz. 16 tego samego dnia.

Alerty IMGW - intensywne opady śniegu

Prognozowane są opady deszczu o natężeniu umiarkowanym, okresami silnym. Prognozowana wysokość opadów do 30 litrów deszczu na metr kwadratowy, lokalnie do 40 l/mkw.

Alerty IMGW - roztopy

Jak informuje IMGW, wzrost temperatury powietrza będzie tam powodować odwilż i topnienie pokrywy śnieżnej. Temperatura minimalna wyniesie od 2 do 5 stopni Celsjusza, maksymalnie termometry pokażą zaś 5-8 st. C. Suma opadów deszczu osiągnie od 20 do 30 litrów na metr kwadratowy, a wiatr ma wiać ze średnią prędkością od 20 do 25 kilometrów na godzinę, w porywach do 60 km/h, z kierunku południowego i południowo-zachodniego.