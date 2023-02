Niż Pit rządzi pogodą. W tych regionach jest i będzie niebezpiecznie

Obfite opady śniegu

Front ciepły, który wkroczył do Polski z opadami śniegu, na ogół mokrymi, przyniósł wcześniej chaos komunikacyjny we wschodniej Bawarii oraz na terenie Austrii. Spadło tam w dolinach do 20-40 cm śniegu mokrego, w górach do 80-100 cm. U nas śniegu będzie nieco mniej, do 10 cm (lokalnie do 15 cm). W górach spaść może do 20 cm.