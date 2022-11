Alerty IMGW - oblodzenie i intensywne opady śniegu. Niebezpiecznie na północy i południu kraju

IMGW wydał ostrzeżenia przed kolejnym zagrożeniem. Oprócz oblodzenia, we znaki dadzą nam się intensywne opady śniegu. Miejscami może spaść nawet 15 centymetrów. Sprawdź, w których regionach pogoda będzie niebezpieczna.

Alerty IMGW - oblodzenie

Prognozuje się zamarzanie mokrej nawierzchni dróg i chodników po opadach mokrego śniegu, powodujące ich oblodzenie. IMGW informuje, że temperatura minimalna powietrza obniży się od 5 do -3 stopni Celsjusza, przy gruncie w południowych województwach będzie około -8 st. C, a na północy kraju około -7 st. C.