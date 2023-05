Intensywne opady deszczu. IMGW ostrzega

Alerty IMGW - intensywne opady deszczu

Prognozowane są opady o natężeniu umiarkowanym, okresami silnym. Przewidywana wysokość opadów w okresie ważności ostrzeżenia, a więc od godziny 15 we wtorek do godz. 13 środę, ma wynieść od 30 do 45 l/mkw.