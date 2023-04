Deszcz będzie padał prawie cały dzień. Alerty IMGW

Synoptycy IMGW wydali alarmy pierwszego stopnia przed intensywnymi opadami deszczu. We wtorek miejscami może spaść nawet do 40 litrów wody na metr kwadratowy. Obowiązuje też prognoza zagrożeń na kolejne dni przed przymrozkami i oblodzeniem.

Alerty IMGW pierwszego stopnia - intensywne opady deszczu

Prognozowane są opady deszczu o natężeniu umiarkowanym, okresami silnym o sumie od 25 do 40 litrów wody na metr kwadratowy.

Alerty IMGW ważne będą od północy do godziny 17 we wtorek, z wyjątkiem części wschodniej woj. podkarpackiego, gdzie obowiązywać będą od godz. 2 do 21 tego samego dnia.