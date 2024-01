Przed nami ulewy i roztopy. Alerty IMGW

Alerty IMGW pierwszego stopnia - intensywne opady deszczu

Prognozowane są opady deszczu o natężeniu umiarkowanym, okresami silnym. Prognozowana wysokość opadów wyniesie do 30 litrów deszczu na metr kwadratowy, a lokalnie do 40 l/mkw.

Alerty IMGW trzeciego stopnia - roztopy

Jak informuje IMGW, wzrost temperatury powietrza będzie tam powodować odwilż i topnienie pokrywy śnieżnej. Temperatura minimalna wyniesie od 2 do 5 stopni Celsjusza, maksymalnie termometry pokażą zaś 5-8 st. C. Suma opadów deszczu osiągnie od 20 do 30 litrów na metr kwadratowy, a wiatr ma wiać ze średnią prędkością od 20 do 25 kilometrów na godzinę, w porywach do 60 km/h, z kierunku południowego i południowo-zachodniego.