W części kraju wtorek przyniesie ulewy. Alerty IMGW drugiego stopnia

IMGW wydał ostrzeżenia przed intensywnymi opadami deszczu. Na terenie dwóch województw są to alerty drugiego stopnia. Obficie padać w północno-wschodniej Polsce będzie od wtorku do środy.

Alerty IMGW drugiego stopnia - intensywne opady deszczu

Prognozowane są tam opady deszczu o natężeniu umiarkowanym i silnym. Prognozowana wysokość opadów to do 60 litrów na metr kwadratowy. Alerty będą ważne od godziny 10 we wtorek do godz. 15 w środę.