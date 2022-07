Spadnie bardzo dużo deszczu. Pomarańczowe alerty IMGW w 13 województwach

IMGW wydał ostrzeżenia przed intensywnymi opadami deszczu dla większości kraju. Na terenie 13 województw w weekend będą obowiązywać alerty drugiego stopnia. Najmocniej ma padać w sobotę pasie od Dolnego Śląska, przez Wielkopolskę i Ziemię Łódzką, po Pomorze. W niektórych regionach możliwe są również burze.

Synoptycy Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydali ostrzeżenia meteorologiczne drugiego i pierwszego stopnia.

Alerty IMGW drugiego stopnia - intensywne opady deszczu

Ostrzeżenia drugiego stopnia przed intensywnymi opadami deszczu wydano dla województw:

- pomorskiego, dla powiatów: nowodworskiego, malborskiego, sztumskiego, kwidzyńskiego, tczewskiego, starogardzkiego;

- warmińsko-mazurskiego, dla powiatów: braniewskiego, elbląskiego, Elbląg, ostródzkiego, iławskiego, nowomiejskiego, działdowskiego;

- kujawsko-pomorskiego;

- mazowieckiego, dla powiatów: żuromińskiego, mławskiego, ciechanowskiego, płońskiego, sierpeckiego, płockiego, Płock, gostynińskiego, sochaczewskiego;

- łódzkiego;

- wielkopolskiego, dla południowej i wschodniej części województwa;

- lubuskiego, dla powiatów: wschowskiego, nowosolskiego, żagańskiego;

- dolnośląskiego;

- opolskiego.

Prognozowane są opady deszczu o natężeniu umiarkowanym i silnym. Na Dolnym Śląsku i Ziemi Lubuskiej ma spaść od 40 do 70 litrów wody na metr kwadratowy i początkowo możliwe są również lokalne burze. Alerty będą tam ważne od godz. 8 w sobotę do godz. 8 w niedzielę.

W woj. opolskim, łódzkim i wielkopolskim od godziny 10 w sobotę do godz. 10 w niedzielę prognozuje się sumę opadów do 50 do 90 l/mkw., natomiast w godz. 10-17 w niedzielę ma spaść od 10 do 20 l/mkw.

W pozostałych województwach suma opadów od godz. 14 w sobotę do godz. 14 w niedzielę wyniesie od 50 do 90 l/mkw., zaś od w godz. 14-20 w niedzielę osiągnie od 15 do 25 l/mkw.

Alerty IMGW drugiego stopnia - silny deszcz z burzami

W części kraju podczas opadów deszczu mogą występować burze. Ostrzeżenia drugiego stopnia wydane zostały dla województw: śląskiego, małopolskiego, podkarpackiego i świętokrzyskiego.

Przewidywane są opady deszczu o natężeniu umiarkowanym, okresami silnym. Wysokość opadu od godz. 8 w sobotę do godz. 8 w niedzielę wyniesie od 30 do 60 l//mkw., natomiast w godz. 8-20 w niedzielę osiągnie od 10 do 20 l/mkw. Opadom mają towarzyszyć burze z porywami wiatru do 70 kilometrów na godzinę.

Alerty IMGW pierwszego stopnia - intensywne opady deszczu

Ostrzeżenia pierwszego stopnia przed intensywnymi opadami deszczu wydano dla województw:

- warmińsko-mazurskiego, z wyłączeniem powiatów objętych alertami drugiego stopnia;

- podlaskiego, dla powiatów kolneńskiego, łomżyńskiego, Łomża, zambrowskiego;

- mazowieckiego, z wyjątkiem powiatów: sokołowskiego, siedleckiego, Siedlce, łosickiego;

- wielkopolskiego, dla powiatów: wągrowieckiego, obornickiego, poznańskiego, Poznań, szamotulskiego, nowotomyskiego, grodziskiego, wolsztyńskiego;

- lubuskiego, dla powiatów: zielonogórskiego, Zielona Góra, żarskiego.

Przewiduje się opady deszczu o natężeniu umiarkowanym, okresami silnym. Według prognoz spadnie od 30 do 50 l/mkw.

Na Ziemi Lubuskiej ostrzeżenia będą ważne od godz. 8 w sobotę do godz. 8 w niedzielę, w Wielkopolsce od godz. 10 w sobotę do godz. 10 w niedzielę, a w pozostałych regionach od godz. 19 w sobotę do godz. 19 następnego dnia.

Alerty IMGW pierwszego stopnia - silny deszcz z burzami

Burze podczas opadów deszczu możliwe są także na wschodzie kraju. Ostrzeżenia pierwszego stopnia zostały wydane dla województw:

- podlaskiego, z wyjątkiem powiatów kolneńskiego, łomżyńskiego, Łomża, zambrowskiego;

- mazowieckiego, dla powiatów sokołowskiego, siedleckiego, Siedlce, łosickiego.

- lubelskiego.

W tych miejscach prognozowane są opady deszczu o natężeniu umiarkowanym, okresami silnym. Wysokość opadu miejscami wyniesie od 25 do 35 l/mkw. Opadom towarzyszyć będą burze z porywami wiatru do 70 km/h.

Ostrzeżenia zaczną obowiązywać o godz. 20 w sobotę, a wygasną o godz. 20 następnego dnia.

Czym jest ostrzeżenie meteorologiczne IMGW drugiego stopnia

Ostrzeżenie drugiego stopnia przewiduje wystąpienie niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych powodujących duże straty materialne oraz zagrożenie zdrowia i życia. Niebezpieczne zjawiska lub skutki ich wystąpienia w silnym stopniu ograniczają prowadzenie działalności. Spodziewaj się zakłóceń w codziennym funkcjonowaniu. Zalecana duża ostrożność, potrzeba śledzenia komunikatów i rozwoju sytuacji pogodowej. Przestrzegaj wszystkich zaleceń wydanych przez służby ratownicze w sytuacji zagrożenia. Dostosuj swoje plany do warunków pogodowych.

Czym jest ostrzeżenie meteorologiczne IMGW pierwszego stopnia

Ostrzeżenie pierwszego stopnia przewiduje warunki sprzyjające wystąpieniu niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych, które mogą powodować straty materialne oraz zagrożenie zdrowia i życia. Prowadzenie działalności w warunkach narażenia na te czynniki jest utrudnione i niebezpieczne. Spodziewaj się utrudnień wynikających z prowadzenia działań w obszarze występowania zagrożenia, w tym opóźnień spowodowanych utrudnieniami w ruchu drogowym, zakłóceń w przebiegu imprez plenerowych lub możliwości ich odwołania. Zalecana ostrożność, potrzeba śledzenia komunikatów i rozwoju sytuacji pogodowej.

