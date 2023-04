Żółte alerty IMGW. W części kraju spadnie dużo deszczu

Alerty IMGW - intensywne opady deszczu

Prognozowane są opady deszczu o natężeniu umiarkowanym, okresami silnym, o sumie od 25 do 40 litrów wody na metr kwadratowy.

W Małopolsce alerty zaczną obowiązywać o północy i będą ważne do godziny 17 we wtorek, natomiast na Podkarpaciu wejdą w życie w godz. 1-2 we wtorek i stracą ważność w godz. 19-21 tego samego dnia.