Uwaga, ilość wody w rzekach może wzrosnąć. Niewykluczone podtopienia

Trzęsienie ziemi na południu Haiti, do którego doszło we wtorek nad ranem czasu lokalnego, zabiło trzy osoby i raniło kilka innych - podała agencja Associated Press za haitańskimi władzami. W weekend kraj nawiedziły gwałtowne powodzie, w wyniku których śmierć poniosły co najmniej 42 osoby, a 85 odniosło obrażenia.