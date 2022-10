Silny wiatr i gwałtowne wzrosty stanów wody. IMGW informuje o zagrożeniach pogodowych

czytaj dalej

Coraz więcej obywateli Rumunii kupuje egzotyczne zwierzęta do domu, nawet jeśli jest to zabronione. Ludzie nie zdają sobie sprawy z tego, że kiedy pupil dorośnie, może stać się niebezpieczny. Tak właśnie stało się z szopem praczem, nielegalnie sprowadzonym do kraju pięć lat temu. Chociaż zwierzę jest urocze, zaczęło zabijać zwierzęta mieszkające w pobliżu swojego domu. Właściciele szopa oddali go do schroniska.