Gwałtowny wzrost poziomu wód i przekroczone stany ostrzegawcze

Ostrzeżenia hydrologiczne drugiego stopnia przed wezbraniami wód z przekroczeniem stanów ostrzegawczych Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał dla obszaru: Bugu od ujścia Uherki do Krzyczewa (województwo lubelskie ) oraz Widawy od Namysłowa do ujścia do Odry (woj. dolnośląskie i opolskie ).

Przekroczenie stanów ostrzegawczych

Gwałtowny wzrost poziomu wód

IMGW wydał również ostrzeżenia pierwszego stopnia przed gwałtownym wzrostem poziomu wód w rzekach Dolnego Śląska. Wydano je dla obszaru: Nysy Kłodzkiej ze Ścinawką, Klikawy, Żydawki, Czermnicy, Zdoniowskiego Potoku, Orlicy, Bystrzycy górnej do Zbiornika Mietków, Strzegomki do Łażan, rzeki Bóbr do Zbiornika Pilchowice, Kwisy górnej do Zbiornika Leśna, Ostrożnicy, Izery. Jak przekazano, "w obszarach występowania prognozowanych opadów, przewiduje się wzrosty stanów wody do strefy stanów wysokich". Według synoptyków na mniejszych rzekach wzrosty mogą mieć charakter gwałtowny. "Lokalnie niewykluczone przekroczenia stanów ostrzegawczych, szczególnie w zlewni górnego Bobru" - dodano.