Nocą może wystąpić "szklanka" na drogach. Alerty IMGW dla sześciu województw

IMGW ostrzega przed opadami marznącymi i gołoledzią. Alerty pierwszego stopnia obowiązują na terenie sześciu województw. Na wschodzie kraju ostrzeżenia pozostaną w mocy do sobotniego poranka. Sprawdź, gdzie aura okaże się niebezpieczna.

Alerty IMGW - opady marznące

Ostrzeżenia na Pomorzu Gdańskim, w zachodniej części województwa warmińsko-mazurskiego i części Mazowsza będą ważne do godziny 4 w sobotę. Na Podkarpaciu alerty IMGW pozostaną w mocy do godz. 6, natomiast na Podlasiu, Lubelszczyźnie, wschodnim Mazowszu i centralnej części Warmii i Mazur - do godz. 9 tego samego dnia.