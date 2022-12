Gołoledź, a do tego mgły. Alerty IMGW w większości kraju

Warunki do podróżowania w nocy z soboty na niedzielę oraz w niedzielę rano będą niebezpieczne. IMGW ostrzega przed marznącymi opadami deszczu lub mżawki powodującymi gołoledź na przeważającym obszarze Polski. Dla kilku województw wydano również alerty przed gęstymi mgłami, które lokalnie mogą ograniczać widzialność nawet do 50 metrów.

Alerty IMGW - opady marznące

Ostrzeżenia na Ziemi Świętokrzyskiej i w Małopolsce będą ważne do godziny 3 w niedzielę, na Ziemi Świętokrzyskiej, Lubelszczyźnie, Mazowszu, w Wielkopolsce, na Kujawach i Ziemi Lubuskiej stracą ważność o godz. 8 w niedzielę, na Podlasiu pozostaną w mocy do godz. 10 tego samego dnia, natomiast na Warmii i Mazurach , Pomorzu oraz Pomorzu Zachodnim przestaną obowiązywać o dwie godziny później.

Alerty IMGW - gęste mgły

W zasięgu gęstych mgieł widzialność może wynosić miejscami od 50 do 200 metrów. IMGW około godziny 20 poinformował, że na obszarze objętym ostrzeżeniami lokalnie występują już mgły, które ograniczają widzialność do 100-200 m. Jak podano, "w ciągu najbliższych godzin widzialność będzie się pogarszać i mgieł będzie przybywać". W komunikacie podkreślono, że spadek temperatury przy gruncie poniżej 0 st. C może dodatkowo w takich warunkach powodować śliskość na drogach i chodnikach.