Niż Brygida zbliża się do Polski. Alerty IMGW

W nocy z soboty na niedzielę w wielu regionach kraju zrobi się biało. - Punktowo może spaść do 30 centymetrów białego puchu - powiedział Michał Ogrodnik z Centralnego Biura Prognoz Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej - Państwowego Instytutu Badawczego. - Do Polski powoli zbliża się niż Brygida, który już najbliższej nocy przyniesie ze sobą intensywne opady śniegu - dodał.

Gdzie spadnie najwięcej śniegu?

Na noc prognozuje się całkowite lub duże zachmurzenie. Najwięcej rozpogodzeń możliwe jest na północy kraju. Opady śniegu o charakterze ciągłym wystąpią w południowej i centralnej Polsce. Słabe opady śniegu możliwe są także na Pomorzu. Najwięcej śniegu spadnie na Lubelszczyźnie, Podkarpaciu i Małopolsce. W Małopolsce tej nocy prognozowany jest przyrost pokrywy śnieżnej od 10 do 15 cm śniegu, w woj. świętokrzyskim około 10. Na Lubelszczyźnie, w północnej połowie regionu, sypnie do 12 cm śniegu, natomiast w południowej części punktowo do 20 cm. Na Podkarpaciu może spaść do 30 cm śniegu. Na pojezierzach pomorskich możliwe są mgły osadzające szadź.