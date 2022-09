Prognoza zagrożeń IMGW. Intensywne opady deszczu i burze

czytaj dalej

Zwiedzanie Krakowa warto połączyć z aktywnym wypoczynkiem. Największe atrakcje turystyczne centrum stolicy Małopolski i Nowej Huty, czyli północno-wschodniej części miasta, można zobaczyć na rowerze, pokonując trasę The best of Kraków. Coraz popularniejsze stają się spływy kajakowe Wisłą, skąd można podziwiać na przykład Wawel lub Kazimierz i Stare Podgórze.