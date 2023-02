IMGW wydłuża ważność alertów. Intensywny śnieg zagrożeniem do późnej nocy

czytaj dalej

Potężny arktyczny podmuch przetoczył się w piątek przez północno-wschodnie stany USA, obniżając temperatury do niebezpiecznie niskich poziomów w całym regionie. Na górze Mount Washington w New Hampshire, przy silnym wietrze, temperatura odczuwalna spadła do -79 stopni Celsjusza. Wśród licznych niedogodności w regionie pojawiły się zakłócenia w ruchu lotniczym. Na jednym z nagrań widać, jak z silnymi podmuchami walczy samolot, próbujący wylądować w Bostonie w stanie Massachusetts.