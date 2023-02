Będzie sypać przez wiele godzin. Nawet 35 centymetrów śniegu, pomarańczowe alerty

Intensywne opady śniegu, silny wiatr i oblodzenie - to zimowe zjawiska, przed którymi ostrzega Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej. Dla niektórych miejsc wydane zostały alerty drugiego stopnia. Na południu Małopolski suma świeżo spadłego śniegu może osiągnąć nawet 35 centymetrów. Według synoptyków IMGW niebezpieczne warunki pogodowe mają panować tam do godzin popołudniowych w sobotę.

Front ten wcześniej spowodował chaos komunikacyjny we wschodniej Bawarii oraz na terenie Austrii. Spadło tam w dolinach do 20-40 centymetrów śniegu mokrego, w górach do 80-100 cm. W Polsce przewidywane są niższe sumy, na nizinach spadnie do około 10 cm, a w obszarach górskich od 20 do 35 cm.