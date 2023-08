Pogoda zagraża zdrowiu i życiu. Najwyższy stopień alertów IMGW w części kraju

Alerty IMGW trzeciego stopnia - burze z gradem

Alerty IMGW drugiego stopnia - burze z gradem

Przewiduje się tam burze, którym w niektórych miejscach będą towarzyszyć bardzo intensywne opady deszczu od 30 do 50 l/mkw. oraz porywy wiatru nawet do 100 km/h, lokalnie do 100 km/h. Miejscami pojawi się grad.

Alerty IMGW drugiego stopnia - upał

Temperatura maksymalna w dzień na Lubelszczyźnie wyniesie od 30 do 32 stopni Celsjusza, na Podkarpaciu - od 30 do 33 st. C, lokalnie do 34 st. C. W nocy termometry wskażą minimalnie od 19 do 22 st. C - prognozuje IMGW.