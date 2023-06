Gwałtowne zjawiska prawie w całym kraju. Alerty

Alerty IMGW pierwszego stopnia - burze z gradem

Prognozowane są burze, którym miejscami będą towarzyszyć silne opady deszczu od 15 do 30 litrów wody na metr kwadratowy oraz porywy wiatru do 75-85 kilometrów na godzinę. Miejscami możliwy jest grad.

Na Pomorzu Zachodnim, Pomorzu i na Ziemi Lubuskiej alerty wygasną o godzinie 1 we wtorek, na Dolnym Śląsku, w Wielkopolsce, na Kujawach, Opolszczyźnie, Ziemi Łódzkiej oraz Warmii i Mazurach będą ważne do godziny 4 we wtorek, natomiast w pozostałych miejscach stracą ważność o godz. 8 we wtorek.