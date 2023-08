Intensywne opady deszczu i burze z gradem. IMGW znów ostrzega

Alerty IMGW drugiego stopnia - upał

Alerty IMGW pierwszego stopnia - burze z gradem

Prognozowane są burze, którym miejscami będą towarzyszyć silne opady deszczu od 20 do 35 litrów wody na metr kwadratowy oraz porywy wiatru do 85 kilometrów na godzinę. Miejscami może wystąpić grad.

Alerty będą w mocy od niedzieli od godz. 18 do godz. 5 w poniedziałek, jedynie na Podlasiu oraz Warmii i Mazurach - od godz. 20 do godz. 6 w te same dni.

Alerty IMGW pierwszego stopnia - intensywne opady deszczu

Na południu alerty będą w mocy od niedzieli od godziny 12 do godz. 3 w poniedziałek. W centralnej części kraju wejdą one w życie w godzinach 14-16 w niedzielę i wygasną w poniedziałek do godz. 5. Na północy alerty zaczną obowiązywać w niedzielę o godz. 18 i będą w mocy do godz. 8 w poniedziałek.