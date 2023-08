Ulewy, gwałtowne burze i upał. Alerty obejmują dużą część Polski

Alerty IMGW trzeciego stopnia - burze z gradem

Jak poinformował IMGW, w miejscach tych występują i dalej prognozowane są burze, którym miejscami będą towarzyszyć bardzo silne opady deszczu od 35 do 50 litrów wody na metr kwadratowy, a sumaryczna wysokość opadu wyniesie około 70 l/mkw. Porywy wiatru osiągną prędkość do 90 kilometrów na godzinę. W niektórych miejscach pojawi się również grad.

Alerty IMGW drugiego stopnia - burze z gradem

Prognozowane są tam burze, którym miejscami będą towarzyszyć bardzo silne opady deszczu od 30 do 40 l/mkw. oraz porywy wiatru do 90 km/h. W niektórych miejscach spadnie grad.

W Małopolsce i na Ziemi Świętokrzyskiej ostrzeżenia będą ważne do godz. 20.30 w niedzielę, natomiast w rejonie Podkarpacia pozostaną w mocy do godz. 22 tego samego dnia.

Alerty IMGW pierwszego stopnia - burze z gradem

Przewiduje się burze, którym miejscami będą towarzyszyć silne opady deszczu od 20 do 35 l/mkw. oraz porywy wiatru do 85 km/h. W niektórych miejscach wystąpi grad.

Alerty IMGW drugiego stopnia - silny deszcz z burzami

Prognozowane są opady deszczu o natężeniu umiarkowanym, okresami silnym. Wysokość opadu miejscami wyniesie od 45 do 60 litrów wody na metr kwadratowy. Podczas burz wiatr w porywach rozpędzi się do 80 km/h, możliwy jest grad.

Alerty IMGW pierwszego stopnia - silny deszcz z burzami

W tych miejscach przewiduje się opady deszczu o natężeniu umiarkowanym, okresami silnym. Wysokość opadu miejscami sięgnie od 35 do 50 l/mkw. Wiatr w porywach w trakcie burz osiągnie do 70 km/h, może padać grad.

Alerty IMGW drugiego stopnia - upał

Temperatura maksymalna w dzień wyniesie od 30 do 33 stopni Celsjusza, natomiast temperatura minimalna w nocy osiągnie od 17 do 19 st. C, miejscami około 20 st. C.