Uwaga na burze z gradem. IMGW wydał alerty

Naukowcy z McGill University i Max Planck Institute of Colloids and Interfaces odkryli, że wiscyna - klejąca substancja zawarta w owocach jemioły, może świetnie przylegać do skóry oraz różnych materiałów syntetycznych. Jak podali, to może świadczyć o jej szerokim zastosowaniu - zarówno w technice, jak i medycynie.