Burze z gradem mogą towarzyszyć części z nas przez cały dzień. Alerty IMGW

Alerty IMGW - burze z gradem

Prognoza zagrożeń IMGW - burze z gradem

Alert oznacza, że mogą wystąpić opady od 20 do 30 l/mkw., lokalnie 40 l/mkw. lub wiatr o prędkości do 70-90 km/h. Alerty mogą zostać wydane do czwartku do godziny 7.30 rano.