Huraganowy wiatr, trąby powietrzne. IMGW wydał czerwone alerty

Alerty IMGW trzeciego stopnia - burze z gradem

Prognozowane są burze, którym w niektórych miejscach będą towarzyszyć ulewne opady deszczu do 70 litrów wody na metr kwadratowy oraz porywy wiatru do 120 kilometrów na godzinę. Miejscami spadnie grad. grad. Możliwe są trąby powietrzne.

Alerty IMGW drugiego stopnia - burze z gradem

W tych miejscach przewiduje się burze, którym miejscami będą towarzyszyć bardzo silne opady deszczu od 40 do 55 l/mkw. oraz porywy wiatru do 115 km/h. W niektórych miejscach spadnie grad. Możliwe są trąby powietrzne.

Alerty IMGW pierwszego stopnia - burze z gradem

Prognozowane są tam burze, którym w niektórych miejscach będą towarzyszyć opady deszczu od 20 do 30 l/ mkw. oraz porywy wiatru do 75 km/h. Miejscami pojawią się też opady gradu.

Alerty IMGW drugiego stopnia - upał

Temperatura maksymalna w dzień wyniesie od 30 do 33 stopni Celsjusza, natomiast temperatura minimalna w nocy osiągnie od 17 do 19 st. C, miejscami około 20 st. C.