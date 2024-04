Alerty IMGW - burze

Prognozowane są burze, którym w niektórych miejscach będą towarzyszyć opady deszczu do około 10 litrów na metr kwadratowy oraz porywy wiatru do 75 kilometrów na godzinę. Możliwy jest grad.

Ostrzeżenia będą ważne do godziny 15 we wtorek.

Alerty IMGW - silny wiatr

W woj. zachodniopomorskim i pomorskim przewiduje się silny wiatr o średniej prędkości od 40 do 55 km/h, z porywach do 80 km/h, z zachodu. Alerty będą tam ważne do godziny 14 we wtorek.