Alerty IMGW prawie najwyższego stopnia. W dużej części kraju może być bardzo niebezpiecznie

Alerty IMGW drugiego stopnia - silny deszcz z burzami

Prognozowane są opady deszczu o natężeniu silnym i ulewnym, okresami nawalnym. Sumy opadów miejscami wyniosą od 50 do 45 litrów wody na metr kwadratowy. Opadom towarzyszyć będą burze z porywami wiatru do 70-80 kilometrów na godzinę. Możliwy jest grad.

Ostrzeżenia w południowych powiatach Śląska, Małopolski i Podkarpacia będą ważne do północy w piątek, w pozostałych miejscach stracą ważność o godz. 21 w czwartek.

Alerty IMGW drugiego stopnia - burze z gradem

W części kraju obowiązują ostrzeżenia drugiego stopnia przed burzami z gradem. Wydane zostały one dla województw:

W tych miejscach przewiduje się burze, którym miejscami będą towarzyszyć bardzo silne opady deszczu od 25 do 40 l/mkw., lokalnie do około 50 l/mkw., oraz porywy wiatru do 75 km/h. W niektórych miejscach pojawi się grad.