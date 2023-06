Alerty dla 11 województw. IMGW ostrzega przed ulewami i burzami z gradem

IMGW wydał alarmy meteorologiczne. W piątek w niektórych regionach towarzyszyć nam będą burze z gradem i silnymi porywami wiatru, lokalnie osiągającymi prędkość do 70 kilometrów na godzinę. Mieszkańcy pięciu województw powinni natomiast przygotować się na intensywne opady deszczu, które potrwają do soboty.

Alerty IMGW - burze z gradem

W regionach na zachodzie kraju prognozowane są rozproszone burze, którym miejscami będą towarzyszyć silne opady do 20 litrów deszczu na metr kwadratowy oraz porywy wiatru rozwijające do 60 kilometrów na godzinę, zaś miejscami może padać drobny grad. Na Podlasiu, Warmii i Mazurach burzom towarzyszyć będą silne opady deszczu 20-30 l/mkw. oraz porywy wiatru do 70 km/h, a lokalnie spadnie grad.