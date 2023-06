Alerty IMGW. Szykujcie się na gwałtowne zjawiska

Alerty IMGW - silny deszcz z burzami

Prognozowane są tam opady deszczu o natężeniu umiarkowanym, okresami silnym. Wysokość opadu miejscami wyniesie od 25 do 35 litrów wody na metr kwadratowy, punktowo do 40 l/mkw. Opadom towarzyszyć będą burze z porywami wiatru do 60 km/h. Możliwy jest grad.