Silny wiatr. IMGW ostrzega przed porywami sięgającymi 100 kilometrów na godzinę

Eksperci z Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej zapowiadają, że w piątek na Bałtyku może wystąpić sztorm. Według prognoz, wiatr osiągnie w porywach 9 stopni w skali Beauforta we wschodniej części strefy brzegowej, a w części północnej przejściowo do 10 st. w skali Beauforta.

W pasie nadmorskim od godziny 10 w piątek do godz. 8 w sobotę prognozowany jest wiatr zachodni do północno-zachodniego 7 do 8 w skali Beauforta, w porywach 9, w części północnej przejściowo do 10 w skali Beauforta.