IMGW ostrzega. Pogoda może gwałtownie się pogorszyć

W poniedziałek doszło do całkowitego zaćmienia Słońca. Zjawisko to od wieków budzi zainteresowanie ludzi, ale i strach. Legenda głosi, że w dziewiątym wieku zaćmienie tak przeraziło króla Ludwika I Pobożnego, że dosłownie umarł on ze strachu. Z tym zjawiskiem astronomicznym związanych jest też wiele innych, ciekawych historii.