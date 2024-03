Alerty IMGW - przymrozki

Alerty IMGW pierwszego stopnia przed przymrozkami obowiązują na terenie całego kraju. W piątek rano temperatura ma wynieść od -8 do -5 stopni Celsjusza, a przy gruncie od -9 do -11 st. C.

Zimne będą też kolejne noce i poranki. Z piątku na sobotę temperatura może spaść do około -2 st. C, a przy gruncie do około -6 st. C. Od soboty do poniedziałku nocami i nad ranem termometry mogą pokazywać około -4 st. C, przy gruncie natomiast będzie do -7 st. C.