IMGW wydał ostrzeżenia meteorologiczne dla całego kraju. W najbliższych dniach poranki przyniosą nam mroźną aurę, a temperatura przy gruncie może spaść do -11 stopni Celsjusza. Sprawdź, jak długo groźna aura ma panować nad krajem.

Synoptycy Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej (IMGW) wydali ostrzeżenia pierwszego stopnia.

Alerty IMGW - przymrozki

Alerty IMGW pierwszego stopnia przed przymrozkami obowiązują na terenie całego kraju.

W nocy z czwartku na piątek termometry mogą pokazać od -8 do -5 stopni Celsjusza, a przy gruncie od -9 do -11 st. C.

W nocy z piątku na sobotę temperatura może spaść do około -2 st. C, a przy gruncie do około -6 st. C.

Od soboty do poniedziałku nocami i nad ranem temperatura powietrza może wynosić -4 st. C, a przy gruncie -7 st. C.

Alerty, w zależności od regionu, ważne będą do godziny 8 w sobotę bądź w poniedziałek.

Ostrzeżenia meteorologiczne IMGW

Czym jest ostrzeżenie meteorologiczne IMGW pierwszego stopnia

Ostrzeżenie pierwszego stopnia przewiduje warunki sprzyjające wystąpieniu niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych, które mogą powodować straty materialne oraz zagrożenie zdrowia i życia. Prowadzenie działalności w warunkach narażenia na te czynniki jest utrudnione i niebezpieczne. Spodziewaj się utrudnień wynikających z prowadzenia działań w obszarze występowania zagrożenia, w tym opóźnień spowodowanych utrudnieniami w ruchu drogowym, zakłóceń w przebiegu imprez plenerowych lub możliwości ich odwołania. Zalecana ostrożność, potrzeba śledzenia komunikatów i rozwoju sytuacji pogodowej.

Wiosenne przymrozki w Polsce Maciej Zieliński, Adam Ziemienowicz/PAP

