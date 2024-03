Niska temperatura, niebezpiecznie ślisko. Tu wydano alerty IMGW

Alerty IMGW - przymrozki

W nocy z czwartku na piątek termometry mogą pokazać od -8 do -5 stopni Celsjusza, a przy gruncie około -9 st. C, a miejscami nawet -11 st. C. W nocy z piątku na sobotę temperatura może spaść do około -2 st. C, przy gruncie do około -6 st. C, a od soboty do poniedziałku temperatura powietrza może spaść do około -4 st. C, a przy gruncie do -7 st. C.