IMGW ostrzega przed silnym wiatrem. Pomarańczowe alerty w części kraju

Alerty IMGW - silny wiatr

Prognozuje się tam wystąpienie silnego wiatru o średniej prędkości od 50 do 65 kilometrów na godzinę, w porywach do 100 km/h, z zachodu i północnego zachodu. Na Pomorzu Zachodnim oraz w powiatach: słupskim i Słupsk alerty wejdą w życie o godzinie 17 w piątek i wygasną o godz. 9 w sobotę, W pozostałych powiatach będą w mocy od piątku od godz. 20 do soboty do godz. 11.