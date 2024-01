Ponad połowa kraju żółta od alarmów IMGW. Uważajmy

Alerty IMGW - zawieje i zamiecie śnieżne

W tych regionach zawieje i zamiecie mają być powodowane przez opady, okresami o natężeniu umiarkowanym, i wiatrem o średniej prędkości do 30 kilometrów na godzinę, lokalnie do 40 km/h, w porywach do 65 km/h, z kierunków zachodnich.

Alerty IMGW - oblodzenie

Synoptycy ostrzegają również, że mokre opady śniegu będą powodować oblodzenie nawierzchni dróg i chodników. Temperatura minimalna ma wynieść do -12 do -1 stopnia Celsjusza, a przy gruncie od -14 do -6 st. C, przy czym najniższe wartości spodziewane są w północno-wschodniej części kraju. Żółte alerty wydano dla województw: