Oblodzone drogi i mróz. IMGW ostrzega

IMGW wydał alarmy meteorologiczne. W nocy niebezpiecznie będzie w prawie wszystkich województwach. Jezdnie i chodniki skuje lód, a temperatura przy gruncie spadnie do nawet -6 stopni Celsjusza.

Alarmy IMGW - przymrozki

Tej nocy prognozowany jest tam spadek temperatury powietrza do około -3 stopni Celsjusza, a przy gruncie do około -6/5 st. C. Alerty IMGW wygasną o godzinie 8 w piątek.