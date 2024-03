IMGW wydał żółte alarmy przed przymrozkami. Synoptycy ostrzegają przed spadkiem temperatury przy gruncie do -3 stopni Celsjusza. Obowiązuje też prognoza zagrożeń na kolejne dni. Wynika z niej, że alerty mogą objąć cały kraj.

Alerty IMGW - przymrozki

W regionach tych prognozowany jest spadek temperatury powietrza do około -1 stopni Celsjusza, przy gruncie do -3 st. C.