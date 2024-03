Mało co widać, a do tego jest mroźno. Uważajcie

IMGW wydał alerty meteorologiczne przed przymrozkami. Temperatura przy gruncie może o poranku miejscami spadać do -4 stopni Celsjusza. W części kraju snują się natomiast gęste mgły.

Jak przekazał o godzinie 6 rano synoptyk tvnmeteo.pl Artur Chrzanowski, w czwartek rano w części kraju snują się mgły. Widzialność jest ograniczona do:

Alerty IMGW - przymrozki

Prognozowany jest miejscami spadek temperatury powietrza do około -2 stopni Celsjusza, a przy gruncie do -4 st. C.