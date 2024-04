Alerty IMGW drugiego stopnia - silny wiatr

Prognozowane jest tam występowanie wiatru o średniej prędkości do 45 kilometrów na godzinę, w porywach do 100 km/h, z kierunku południowego. Ostrzeżenia będą ważne do godziny 20 w poniedziałek, ale jak zaznacza IMGW, mogą być one kontynuowane z niższym stopniem.