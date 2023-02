Na rzekach mogą zostać przekroczone stany ostrzegawcze i alarmowe

Alerty hydrologiczne IMGW drugiego stopnia

- dolnośląskiego , Orli, Baryczy bez Orli i Polskiego Rowu, Widawy, Widawy od Namysłowa do ujścia do Odry oraz w południowej części województwa;

W rejonie woj. wielkopolskiego, opolskiego, dolnośląskiego, śląskiego i małopolskiego w wyniku spływu wód opadowych, opadów deszczu, a lokalnie także w związku z topnieniem pokrywy śnieżnej, prognozowane są wzrosty stanów wody w strefie wody wysokiej, lokalnie powyżej stanów ostrzegawczych. Możliwe jest również punktowe przekroczenie stanów alarmowych. Na Śląsku, w Małopolsce i w południowej części Dolnego śląska alerty będą obowiązywać do godz. 12 we wtorek, natomiast w pozostałych miejscach woj. dolnośląskiego oraz na Opolszczyźnie i w Wielkopolsce pozostaną ważne do godz. 12 we wtorek.