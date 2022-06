Gwałtowne wzrosty poziomów wody i podtopienia. Pomarańczowe i żółte alarmy

Alerty IMGW drugiego stopnia

Ostrzeżenia hydrologiczne drugiego stopnia wydano dla części województwa śląskiego. Dotyczą zlewni: Przemsza wraz ze zb. Przeczyce, Brynica wraz ze zb. Kozłowa Góra, Przemsza od zb. Przeczyce do ujścia Brynicy, Brynica od zb. Kozłowa do ujścia, Biała Przemsza, Przemsza od ujścia Brynicy do ujścia, Mała Wisła od zb. Goczałkowice do ujścia Przemszy, Pszczynka, Mała Wisła od zb. Wisła Czarne do zapory zb. Goczałkowice, Iłownica, Biała, Brennica.