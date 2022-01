Alerty hydrologiczne IMGW drugiego stopnia. Na Bałtyku sztorm

Sztorm na Bałtyku

Na Bałtyku możliwy jest sztorm. Wiatr zachodni do południowo-zachodniego skręcający na północno-zachodni może osiągać początkowo od 6 do 7, w porywach do 8 w skali Beauforta, a następnie od 7 do 8, w porywach do 9-10 - poinformowało w czwartek Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego w Szczecinie na podstawie ostrzeżenia IMGW.