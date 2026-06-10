Alert RCB. "Znajdź bezpieczne schronienie"

Warunki biometeo w środę Źródło wideo: tvnmeteo.pl Źródło zdj. gł.: Shutterstock

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"Uwaga! Dziś (10.06) prawdopodobne burze z silnymi opadami deszczu i porywami wiatru. W trakcie burzy znajdź bezpieczne schronienie. Unikaj otwartych przestrzeni" - SMS-owe ostrzeżenie o takiej treści otrzymali w środę odbiorcy przebywający na terenie województwa podkarpackiego oraz powiatu gorlickiego w województwie małopolskim.

Alarmy pogodowe

Eksperci z Rządowego Centrum Bezpieczeństwa zaapelowali, by osoby przebywające na zagrożonych terenach znalazły bezpieczne schronienie w trakcie burzy.

Przed burzami, miejscami z silnym deszczem, ostrzega także Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej - i to nie tylko na Podkarpaciu i w Małopolsce.

Czym jest alert RCB

Alert RCB jest SMS-owym systemem ostrzegania przed zagrożeniami. Na alert RCB nie trzeba się zapisywać. Osoby, które znajdą się na obszarze potencjalnego wystąpienia sytuacji kryzysowej zagrażającej życiu, otrzymają na swój telefon komórkowy krótką wiadomość tekstową (SMS) z informacjami dotyczącymi rodzaju zagrożenia wraz z lokalizacją, a także źródłem ostrzeżenia. Nie ma znaczenia, z którym operatorem zawarliśmy umowę. Nowelizacja Prawa telekomunikacyjnego oraz niektórych innych ustaw z 11 czerwca 2018 roku nakłada na wszystkich operatorów obowiązek niezwłocznego wysłania komunikatu do wszystkich użytkowników na określonym przez dyrektora RCB obszarze. Komunikaty są wydawane tylko w wyjątkowych sytuacjach, które realnie mogą zagrażać życiu i zdrowiu człowieka.

Prognoza opadu na 8 godzin (Model MERGE) pic.twitter.com/Vx7F1AsPBO — IMGW-PIB METEO POLSKA (@IMGWmeteo) June 10, 2026 Rozwiń