Nowy alert RCB. "Drogi mogą być nieprzejezdne. Zostań w domu, jeśli możesz"

Rządowe Centrum Bezpieczeństw ostrzega przed silnym wiatrem, zawiejami i zamieciami śnieżnymi. W niedzielę po południu alert RCB został wysłany do osób przebywających w woj. warmińsko-mazurskim i podlaskim. Wiatr w porywach może sięgać tam 100 kilometrów na godzinę.

Alert RCB o treści: "Uwaga! Dziś wieczorem i w nocy (30/31.01) możliwy silny wiatr, zawieje i zamiecie śnieżne. Przygotuj się na trudne warunki na drogach i przerwy w dostawie prądu." został wysłany do mieszkańców i osób przebywających w województwach:

Zamieć to zjawisko polegające na unoszeniu z powierzchni gruntu przez silny, porywisty wiatr leżącego już śniegu. Zawieja to natomiast opady śniegu, występujące podczas silnego wiatru. Jak informuje RCB, porywy wiatru mogą dochodzić lokalnie do 100 kilometrów na godzinę.