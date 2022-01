Alert RCB dla części kraju. "Zostań w domu, jeśli możesz"

czytaj dalej

Władze Hongkongu nakazały wybicie ponad dwóch tysięcy chomików. Przyczyną decyzji ma być wykrycie wariantu delta u pracownicy jednego ze sklepów zoologicznych. Dziesiątki tysięcy osób w ciągu jednego dnia podpisało petycję do rządzących o wycofanie się z planów. Eksperci zajmujący się ochroną zdrowia podkreślili, że nie ma żadnych naukowych dowodów na to, by zwierzęta domowe mogły przenosić koronawirusa na ludzi.