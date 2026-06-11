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Prognoza

Kolejny region objęty alertem RCB

Franciszek Wajdzik
Krzysztof Posytek
Zespół autorów
Franciszek WajdzikOprac. Krzysztof Posytek
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Burza, ulewa, grad
Warunki biometeo w czwartek
Źródło wideo: tvnmeteo.pl
Źródło zdj. gł.: Shutterstock
Rządowe Centrum Bezpieczeństwa wydało alert w związku z występującymi w Polsce burzami z silnymi opadami deszczu oraz porywami wiatru. SMS-owe ostrzeżenie otrzymali odbiorcy przebywający na terenie dwóch województw. Sprawdź, gdzie będzie niebezpiecznie.

"Uwaga! Dziś w nocy i jutro (10/11.06) prawdopodobne burze z silnymi opadami deszczu i porywami wiatru. W trakcie burzy znajdź bezpieczne schronienie. Unikaj otwartych przestrzeni" - SMS-owe ostrzeżenie o takiej treści otrzymali w środę odbiorcy przebywający na terenie województwa podkarpackiego oraz powiatów gorlickiego i nowosądeckiego w województwie małopolskim.

Alarmy pogodowe

Eksperci z Rządowego Centrum Bezpieczeństwa zaapelowali, by osoby przebywające na zagrożonych terenach znalazły bezpieczne schronienie w trakcie burzy.

Przed burzami, miejscami z silnym deszczem, ostrzega także Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej - i to nie tylko na Podkarpaciu i w Małopolsce.

Czym jest alert RCB

Alert RCB jest SMS-owym systemem ostrzegania przed zagrożeniami. Na alert RCB nie trzeba się zapisywać. Osoby, które znajdą się na obszarze potencjalnego wystąpienia sytuacji kryzysowej zagrażającej życiu, otrzymają na swój telefon komórkowy krótką wiadomość tekstową (SMS) z informacjami dotyczącymi rodzaju zagrożenia wraz z lokalizacją, a także źródłem ostrzeżenia. Nie ma znaczenia, z którym operatorem zawarliśmy umowę. Nowelizacja Prawa telekomunikacyjnego oraz niektórych innych ustaw z 11 czerwca 2018 roku nakłada na wszystkich operatorów obowiązek niezwłocznego wysłania komunikatu do wszystkich użytkowników na określonym przez dyrektora RCB obszarze. Komunikaty są wydawane tylko w wyjątkowych sytuacjach, które realnie mogą zagrażać życiu i zdrowiu człowieka.

Źródło: RCB
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Tagi:
Alert RCBRządowe Centrum Bezpieczeństwaburzaburzedeszcz
Franciszek Wajdzik
Franciszek Wajdzik
Dziennikarz tvnmeteo.pl
Krzysztof Posytek
Krzysztof Posytek
Dziennikarz tvnmeteo.pl
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