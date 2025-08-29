Alert RCB. "Możliwe przerwy w dostawie prądu"

Rządowe Centrum Bezpieczeństwa wysłało w piątek alert RCB w związku z prognozowanymi burzami z gradem i silnym wiatrem. Otrzymali go odbiorcy sieci komórkowych w kilku województwach.

"Uwaga! Dziś (29.08) burze z gradem i silny wiatr. Możliwe przerwy w dostawie prądu. Zabezpiecz rzeczy, które może porwać wiatr" - brzmi treść alertu wysłanego w piątek przed wieczorem.

Alert RCB. Burze z gradem i silny wiatr

Alert RCB został wysłany do odbiorców przebywających na terenie województwa warmińsko mazurskiego (miasto Elbląg, powiaty. elbląski oraz braniewski), woj. kujawsko-pomorskiego (powiaty: inowrocławski i mogileński) oraz pow. sztumskiego, malborskiego, nowodworskiego w woj. pomorskim.

Czym jest alert RCB

Alert RCB jest SMS-owym systemem ostrzegania przed zagrożeniami. Na alert RCB nie trzeba się zapisywać. Osoby, które znajdą się na obszarze potencjalnego wystąpienia sytuacji kryzysowej zagrażającej życiu, otrzymają na swój telefon komórkowy krótką wiadomość tekstową (SMS) z informacjami dotyczącymi rodzaju zagrożenia wraz z lokalizacją, a także źródłem ostrzeżenia. Nie ma znaczenia, z którym operatorem zawarliśmy umowę.

Nowelizacja Prawa telekomunikacyjnego oraz niektórych innych ustaw z 11 czerwca 2018 roku nakłada na wszystkich operatorów obowiązek niezwłocznego wysłania komunikatu do wszystkich użytkowników na określonym przez dyrektora RCB obszarze.

Komunikaty są wydawane tylko w wyjątkowych sytuacjach, które realnie mogą zagrażać życiu i zdrowiu człowieka.

Autorka/Autor:dd

Źródło: RCB